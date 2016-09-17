Вертикальное меню из модуля blocktopmenu в Prestashop

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок161 просмотр
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Вертикальное меню на сайте сделано из модуля blocktopmenu-нужно доработать это вертикальное меню, его стили.  Нужен спец в этом вопросе. 

Prestashop
7 лет назад
Jubox
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад