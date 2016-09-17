Реализовать продажу упаковками в opencart

В стандартный опенкарт 2 нужно добавить возможность продажи товара упаковками и коробками.

1. Добавить новый параметр (галочку) - продажа местом (т.е. товар при установленной галочке должен продаваться только упаковками или коробками). Также нужно добавить параметр - Коэффициент (в нем указывается кол-во в упаковке или коробке, может быть не целым числом например: 4.5 кг.)

2. Все товары в магазине продаются штуками или килограммами, при установленной галочке продажа осуществляется упаковками или коробками. Пример: 12 Штук = 1 Упаковка. 5 кг. = 1 Коробка

3. Добавить в карточку и категорию вывод второй цены за упаковку/коробку, так же прописать ед.измерения у обычной цены - шт./кг. и цены за упаковку/коробку - уп./кор.

Например:

Цена за кг. 100 р.

Цена за кор. 500 р. или

Цена за шт. 100 р.

Цена за упаковку. 500 р.

4. В карточке в блоке выбор кол-во товара добавить: 1)кол-во упаковок (если продажа уп.) 2) кол-во коробок (если продажа кор.). Если продажа не упаковками, то кол-во штук и кол-во кг.

5. В корзине добавить: 1)вывести обозначение у цены: Цена за кг/ Цена за шт. 2) кол-во в упак. / кол-во в кор. 3) Внизу вывести общую сумму упаковки+коробки и общий вес