PHP программист для работы над сайтом

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок221 просмотр
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Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!

Мне необходим программист для "оживления" сверстанного на html сайта.

Подробности в ТЗ. Верстку покажу в переписке.

PHP
7 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$80
7 дней
Всегда на связи! Предлагает решения для возникающих проблем по ходу проекта! Я остался очень доволен сотрудничеством с Юрием. Рекомендую!
Вопросов к Сергею не возникало ни разу. У нас получилась командная работа. Я по js+php, он по html+css. По ходу работы взаимо дополняли проект новыми идеями. Замечательный заказчик, претензий никаких к нему нет.