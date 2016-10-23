PHP программист для работы над сайтом

В общем, задачи простые. 1. добавить форму обратной связи на первый экран, кнопку "заказать звонок" в шапку (на нее модалку, дизайн тот же, что и у формы, только в заголовке "закажите звонок" 2. Добавить видеоотзыв (видео есть) 3. ...