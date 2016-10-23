PHP программист для работы над сайтом

Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...
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Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!
Мне необходим программист для "оживления" сверстанного на html сайта.
Подробности в ТЗ. Верстку покажу в переписке.
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