Создание сайта на PrestaShop

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок156 просмотров
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Нужен человек, имеющий опыт создания интернет магазинов на этом движке.

Большое внимание уделяем выбору шаблона и его функциональности. А также внутренним параметрам и настройкам, отвечающим за дальнейшее развитие и продвижение сайта в целом.

Prestashop
7 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад