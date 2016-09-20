Теги к товарам интернет-магазина

Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт. Начать нужно в ближайшее время. Исполнитель нужен ответственный и адекватный. Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. Просьба, не отписываться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин: http://you2print.ru , задача - добавить к товарам теги. Всего около 5000 товаров, постоянно добавляем сейчас. Укажите цену за 500 товаров обработанных.
Формат от вас такой нужен, таблица:
код товара1; тег1
код товара1; тег2
код товара1; тег3
и т.д.
код товара2; тег1
код товара2; тег2
код товара2; тег3
код товара2; тег4
и т.д.
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