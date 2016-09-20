Теги к товарам интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Магазин: http://you2print.ru , задача - добавить к товарам теги. Всего около 5000 товаров, постоянно добавляем сейчас. Укажите цену за 500 товаров обработанных.

Формат от вас такой нужен, таблица:

код товара1; тег1

код товара1; тег2

код товара1; тег3

и т.д.

код товара2; тег1

код товара2; тег2

код товара2; тег3

код товара2; тег4

и т.д.

7 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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