Расширения функционала сайта на Modx до интернет-магазина.

Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ .

Из него надо сделать интернет-магазин.

Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров интернет-магазина.

Также напишите, сколько это может занять времени.