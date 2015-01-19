Адаптивный сайт

Здравствуйте! Нужно разработать не сложный сайт на Wordpress + Woocommerce. Собственно что требуется: -Верстка сайта (дизайн PSD предоставлю, дизайн в разработке предоставить скрины пока не могу) -Натяжка на Wordpress -Подключение платежной системы, оплата будет Курьером при доставке и картами Visa ...