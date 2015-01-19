Адаптивный сайт

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать адаптивный сайт для сайта http://victoriasecretshop.ru

При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства только необходимые функции сайта, удобные кнопки, призыв к действию.

Сайт находится на PrestaShop

Предлагайте сроки и стоимость

9 лет назад
ker4
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад