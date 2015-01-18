Ускорить Open Cart (интернет-магазин)

Здравствуйте! Нужно разработать не сложный сайт на Wordpress + Woocommerce. Собственно что требуется: -Верстка сайта (дизайн PSD предоставлю, дизайн в разработке предоставить скрины пока не могу) -Натяжка на Wordpress -Подключение платежной системы, оплата будет Курьером при доставке и картами Visa ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большое количество товаров сильно "вешает" сайт.
Необходимо произвести оптимизацию загрузки сайта.
Озвучивайте бюджет и сроки.
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