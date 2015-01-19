Задачи по интернет-магазину на SimplaCMS

Сделать вывод похожих товаров в карточке товара (2 товара ниже стоимостью и 2 товара дороже, если ниже стоимостью нет, то выводить те что дороже и наоборот. итого 4 товара). Сам вывод сделать по аналогии "Рекомендованных товаров" (дизайн такой же как у этого модуля нужен).

Пишите цену и сроки!