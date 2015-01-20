Сделать сайт на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок162 просмотра
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Приветствую, готов макет нового сайта.

1. Сверстать.

2. Программинг.

3. Настройка уведомлений о новом заказе

4. Установка ко мне на хостинг

5. Кроссбраузерность

Жду вашу стоимость и условия

P.S. Скайп и микрофон обязательно

Макет приложил

OpenCart
9 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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