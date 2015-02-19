Сделать выгрузку из 1с на сайт

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки143 просмотра
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1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)

"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) (http://v8.1c.ru/trade/)

Движок «Shop Script LegoSP»

Необходимо настроить экспорт по расписанию:

1. Цен

2. Экспорт состояния товара:

Временно нет - товары на сайте выводятся с подписью “временно нет” вместо цены, это товары имеющие в 1с галку “постоянный товар”, но остатки которого на складе:

0.5 кг или менее для весового

для штучного 0шт

для отдельных товаров согласно индивидуальных правил.

Скрытый - товар не выводится на сайт если не отмечен галкой в 1с как “постоянный товар”, но остатки которого на складе:

0.5 кг или менее для весового

для штучного 0шт

для отдельных товаров согласно индивидуальных правил.

Акция - товар со сниженной ценой, выводится на странице http://besttea.ru/index.php?sale

Товар со статусом “временно нет” выгружается с ценой 0.

Товар со статусом “Акция” должен выводиться на сайт со старой и новой ценами. Сейчас в 1с нет поля для указания “старой цены”. В карточке товара есть галка “Акция”, нужно ее заменить на текстовое поле “старая цена”, если оно заполнено статус товара становится “Акция”.

3. Перед выводом на сайт цена 1с умножается на коэффициент. Нужно добавить в админку сайта поле для ввода коэффициента.

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9 лет назад
7a6a
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
seocit
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$200
7 дней
Реккомендую Алексея как ответственного профессионала. Только положительные эмоции от работы с ним!
Отличный заказчик!
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