Сделать выгрузку из 1с на сайт

Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua Требования: 1) Апдейт админки с сохранением базы данных 2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях: - быстрая смена цен и прайсов - установка нескольких типов цен, не ...
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1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) (http://v8.1c.ru/trade/)
Движок «Shop Script LegoSP»
Необходимо настроить экспорт по расписанию:
1. Цен
2. Экспорт состояния товара:
Временно нет - товары на сайте выводятся с подписью “временно нет” вместо цены, это товары имеющие в 1с галку “постоянный товар”, но остатки которого на складе:
0.5 кг или менее для весового
для штучного 0шт
для отдельных товаров согласно индивидуальных правил.
Скрытый - товар не выводится на сайт если не отмечен галкой в 1с как “постоянный товар”, но остатки которого на складе:
0.5 кг или менее для весового
для штучного 0шт
для отдельных товаров согласно индивидуальных правил.
Акция - товар со сниженной ценой, выводится на странице http://besttea.ru/index.php?sale
Товар со статусом “временно нет” выгружается с ценой 0.
Товар со статусом “Акция” должен выводиться на сайт со старой и новой ценами. Сейчас в 1с нет поля для указания “старой цены”. В карточке товара есть галка “Акция”, нужно ее заменить на текстовое поле “старая цена”, если оно заполнено статус товара становится “Акция”.
3. Перед выводом на сайт цена 1с умножается на коэффициент. Нужно добавить в админку сайта поле для ввода коэффициента.
Пишите бюджет и сроки
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