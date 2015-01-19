Доработки магазина на ShopCMS

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить отзывы покупателей в магазин работающий на ShopCMS. Предпочтение наилучшей цене. Жду ваши предложения. Ссылку на магазин пришлю по запросу.

Оплата строго по факту.

9 лет назад
TarasenkoTanya
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Задачи по интернет-магазину на SimplaCMS

    Сделать вывод похожих товаров в карточке товара (2 товара ниже стоимостью и 2 товара дороже, если ниже стоимостью нет, то выводить те что дороже и наоборот. итого 4 товара). Сам вывод сделать по аналогии "Рекомендованных ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Расширения функционала сайта на Modx до интернет-магазина.

    Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ . Из него надо сделать интернет-магазин. Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров интернет-магазина. Также напишите, сколько ...

    MODX
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный сайт

    Нужно сделать адаптивный сайт для сайта http://victoriasecretshop.ru При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства только необходимые функции сайта, удобные кнопки, призыв к действию. Сайт ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Wordpress + Woocommerce

    Здравствуйте! Нужно разработать не сложный сайт на Wordpress + Woocommerce. Собственно что требуется: -Верстка сайта (дизайн PSD предоставлю, дизайн в разработке предоставить скрины пока не могу) -Натяжка на Wordpress -Подключение платежной системы, оплата будет Курьером при доставке и картами Visa ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пополнение внутреннего счета

    $150

    Необходимо переделать пополнение Личного счета в магазине на Magento. Сейчас пополнение происходит с помощью стороннего модуля через корзину, приходится оформлять/покупать виртуальный товар. ТЗ прикрепляю предлагать доступные способы оплат, они выводятся ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить шаблон на хостинг, удалить ненужные блоки, анимацию

    $25

    Добрый день! Необходимо добавить мой шаблон одностраничного сайта на хостинг и удалить на нем ненужные мне блолки и всю анимацию, максимально "облегчив" страницу и ускорив загрузку.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка web-сайта Интернет-магазина.

    Разработать Web-приложение Интернет-магазина с использованием языка гипертекстовой разметки HTML, каскадных таблиц стилей (CSS), языков сценариев JavaScript и PHP, баз данных MySQL. Затем оформить пояснительную записку (см. вложение)

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад