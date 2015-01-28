Настроить конвертер валют для Virtuemart 2

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Virtuemart 2

Сейчас все цены указаны в грн. нужно сделать привязку к евро, курс меняется в ручную.

Virtuemart
9 лет назад
Uiwix
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 минут назад
9 лет назад
$5
1 день
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Сотрудничеством доволен.