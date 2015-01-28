Настроить конвертер валют для Virtuemart 2

Необходимо сделать двухстороннюю синхронизацию интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2 с 1С Управление торговлей 11. Сейчас вся номенклатура храниться только на сайте, в первую очередь требуется перенести её в 1С, включая описание, картинки, свойства и так далее. ...