Генерация YML-файла для интернет-магазина на OpenCart

Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua Требования: 1) Апдейт админки с сохранением базы данных 2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях: - быстрая смена цен и прайсов - установка нескольких типов цен, не ...