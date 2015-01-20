Доработка магазина на VirtueMart 2.

Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua Требования: 1) Апдейт админки с сохранением базы данных 2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях: - быстрая смена цен и прайсов - установка нескольких типов цен, не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи: упростить интерфейс и механику магазина, чтобы упростить движение клиента от выбора до покупки. Мебольшие доработки в админ части магазина - Не отображаются имена клиентов при заказе.
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