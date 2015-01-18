sh_ziyangiro

Требуется отфотошопить изображение, убрав мусорку с фотографии и замазав царапины на автомобиле. Необходим профессиональный подход к обработке изображений.
- Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать логотип для интернет-магазина '100 Дисков', который занимается оптовой продажей CD и DVD дисков. Логотип должен отражать специфику бизнеса и быть запоминающимся.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт2 года назад
Необходим интернет-магазин для оптовой продажи CD и DVD дисков с каталогом до 50-100 позиций товаров. Корзина оформляется через сообщение на почту, кассу подключать не нужно.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт2 года назад
- $250
Будущий интернет-магазин должен быть похож на этот http://bisjewelry.ru/ Необходимо разработать индивидуальный логотип под моим названием Написать новое описание заточенное под SEO Нарисовать Иконки Добавить качественные фото девушек с ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
По большому счету нужна копия этого сайта http://bisjewelry.ru/ Необходимо в первую очередь: создать новый логотип, заменить цвета, изменить иконки к позициям,поменять текст более подробное ТЗ при личной переписке оплата только при ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужна группа вк для интернет магазина украшений, количество подписчиков от 7000(80%женщин/20%мужчин). готов купить уже существующий вариант предложения пишите в лсВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Проект бюджетный Интернет-магазин украшений Техническое задание: копируем структуру сайта, вносим изменения в оформлении, меняем текст Остальное все при личной перепискеИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад