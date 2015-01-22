Доработать шаблон сайта на битрикс (верстка и немного функционал)

Нужно допилить шаблон сайта на Битрикс: верстку и немного функционал.

За основу используется вот этот шаблон

http://kidspro.redsign.ru/. Верстку главной страницы предоставим, нужно будет натянуть ее на сайт. Верстку внутряков нужно "подогнать" под эскизы (цвета/шрифты/фон и пр.)

Короткое ТЗ прилагается ниже.

Просьба в отзывах писать ориентировочную цену/сроки и заполнить анкету https://docs.google.com/forms/d/14b3fnoN-X7REdSr7x2-oXzCbtPp39SaXcWjCuULUYvc/viewform