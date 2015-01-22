Сверстать интернет-магазин на Bitrix

$180
Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок177 просмотров
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Лиицензии нет, желательно каким то образом сделать на ломанном битриксе.

Переделываем сайт bambook-store.ru на новый дизайн

9 лет назад
rshar
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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