Сверстать интернет-магазин на Bitrix

Есть Сайт интернет магазин. В него необходимо добавить функцию оплаты. Инетерсует функция прямой конвертации любой валюты в доллары, чтобы долл падали сразу на карточку, чтоб не происходило двойной конвертации через рубль...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лиицензии нет, желательно каким то образом сделать на ломанном битриксе.
Переделываем сайт bambook-store.ru на новый дизайн
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