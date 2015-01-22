Необходимо встроить Систему оплаты

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Есть Сайт интернет магазин. В него необходимо добавить функцию оплаты. Инетерсует функция прямой конвертации любой валюты в доллары, чтобы долл падали сразу на карточку, чтоб не происходило двойной конвертации через рубль...

9 лет назад
niknake
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад