Доработка и-мага на опенкарт

1)Добрый день, обитатели данного сайта! Мне нужна помощь профессионала/ов. Собственно, давно хотел открыть свой интернет-магазин рандомных вещей CS:GO. Я не очень много, пока что, разбираюсь в сайтостроение, но думаю, вы сможете помочь. Мне нужен сайт ...
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Сайт 7e-nebo.com
Нужно сделать: читайте внимательно и по пунктам цена/сроки интересуют
1. Сейчас в админке если ставится "0" у наличия товара, то товар отражается в магазине и его можно заказать ( см скрины)
А нужно:
* чтобы этот товар можно было посмотреть и описание почитать ( т.е. как и у всех товаров), но нельзя было положить в корзину и при клике на положить в корзину появлялось бы сообщение , что данный товар временно отсутствует.
* чтобы в каталоге была на этом товаре была отметка "нет в наличии" ( см скрин) joxi.ru/823550NuzbGarO Нарисовал криво в паинте . Нужно из стандартных красивых иконок установить. Но главное , чтобы эта надпись была именно сбоку и не на всю ширину , т.к. у фото разные размеры по высоте и красиво будет , если надпись не будет выходить за размеры узких фото.
* сделать красивую кнопочку "только в наличии" ( тоже нарисовал просто для понимания места) joxi.ru/nAy997af9l5qAZ и тут нужно чтобы эта кнопка как бы залипала ( ярче становилась иль зажигалась как у лифта или контур появлялся яркий, чтобы человек понимал , что ее нажал и видел товар только в наличии, а если еще раз щелкал , то она как бы отлипала и становилась как и была неактивной и ассортимент весь отображался. И еще нужно чтоб она не сбрасывала выбранные фильтры.
2. Сделать автоматическую загрузку остатков из файлов поставщиков (файлы высылаю по запросу) и у некоторых поставщиков файлы отсутствуют – есть остатки на сайте , нужно сделать программу-грабер для синхронизации.
3. Для хорошей индексации файл сайтмэп поправить вернее программку сделать : нужно сделать программный модуль, который будет выгружать в XML карту хотя бы страницы первого уровня (http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/evro , http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/zhakkard ) в разделе Постельное белье, а лучше и 2-го уровня ( http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/zhakkard/rossija , http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/satin/evro) .
4. Нужно сделать , чтобы я мог на каждой странице категории сделать вывод позиций в установленном мною порядке. Сейчас это в админке есть ( порядковые номера) , но они не влияют и не работают. Мне достаточно будет задать первые двадцать позиций в каждой категории ( первые страницы) , а далее пусть выаводятся как и сейчас по умолчанию по алфавиту .
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