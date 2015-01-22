Доработка и-мага на опенкарт

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки135 просмотров
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Сайт 7e-nebo.com

Нужно сделать: читайте внимательно и по пунктам цена/сроки интересуют

1. Сейчас в админке если ставится "0" у наличия товара, то товар отражается в магазине и его можно заказать ( см скрины)

joxi.ru/V2VYYqxfBzvemv

joxi.ru/8AnBBZ4FNQWMAO

joxi.ru/MAjppWvfdgozme

А нужно:

* чтобы этот товар можно было посмотреть и описание почитать ( т.е. как и у всех товаров), но нельзя было положить в корзину и при клике на положить в корзину появлялось бы сообщение , что данный товар временно отсутствует.

* чтобы в каталоге была на этом товаре была отметка "нет в наличии" ( см скрин) joxi.ru/823550NuzbGarO Нарисовал криво в паинте . Нужно из стандартных красивых иконок установить. Но главное , чтобы эта надпись была именно сбоку и не на всю ширину , т.к. у фото разные размеры по высоте и красиво будет , если надпись не будет выходить за размеры узких фото.

* сделать красивую кнопочку "только в наличии" ( тоже нарисовал просто для понимания места) joxi.ru/nAy997af9l5qAZ и тут нужно чтобы эта кнопка как бы залипала ( ярче становилась иль зажигалась как у лифта или контур появлялся яркий, чтобы человек понимал , что ее нажал и видел товар только в наличии, а если еще раз щелкал , то она как бы отлипала и становилась как и была неактивной и ассортимент весь отображался. И еще нужно чтоб она не сбрасывала выбранные фильтры.

2. Сделать автоматическую загрузку остатков из файлов поставщиков (файлы высылаю по запросу) и у некоторых поставщиков файлы отсутствуют – есть остатки на сайте , нужно сделать программу-грабер для синхронизации.

3. Для хорошей индексации файл сайтмэп поправить вернее программку сделать : нужно сделать программный модуль, который будет выгружать в XML карту хотя бы страницы первого уровня (http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/evro , http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/zhakkard ) в разделе Постельное белье, а лучше и 2-го уровня ( http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/zhakkard/rossija , http://7e-nebo.com/postelnoe_bele/satin/evro) .

4. Нужно сделать , чтобы я мог на каждой странице категории сделать вывод позиций в установленном мною порядке. Сейчас это в админке есть ( порядковые номера) , но они не влияют и не работают. Мне достаточно будет задать первые двадцать позиций в каждой категории ( первые страницы) , а далее пусть выаводятся как и сейчас по умолчанию по алфавиту .

9 лет назад
sergun1978
Сергей 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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