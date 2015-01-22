Нужна помощь по интеграции 1с и битрикса !!СЕЙЧАС!!

Будущий интернет-магазин должен быть похож на этот http://bisjewelry.ru/ Необходимо разработать индивидуальный логотип под моим названием Написать новое описание заточенное под SEO Нарисовать Иконки Добавить качественные фото девушек с украшениями (это от вас)для главной страницы Подробное ТЗ при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО нужна помощь в интеграции битрикса и 1с.
1. нужно дать загружать из 1С Данные организации или ИП: Название, ИНН, КПП, БИК, Банк, Юр. Адрес, Факт. Адрес. От имени кого(у одного пользователя может быть несколько организаций или ИП). В xml вроде как эти данные есть, по крайней мере некоторые точно, но в битриксе они не сохраняются.
2. При выгрузке заказов и контрагентов появлются ошибки типа такого
Получение данных с сервера: Получен пустой ответ сервера.
Documents___a126c864-e85b-4e3b-a6a4-d2b4f99f85f6.x ml: Не удалось получить текущее состояние процесса обмена. Данные обмена отправлены, но не загружены.
Выгрузка пакета 4 заказов завершено. Выгружено 50 заказов, 0 отгрузок
Начало выгрузки пакета 5 заказов
Отправка запроса на авторизацию.
Отправка запроса на инициализацию, для определения версии обмена данных.
Процес выполнения обмена: Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000004.
Процес выполнения обмена: progress
Процес выполнения обмена: Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000024.
Documents___3aa711b8-e426-411b-a843-d45b048ff90e.x ml: Данные успешно обработаны сервером.
Ответ сервера: success
Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000027.
Ошибка регистрации нового пользователя: Пользователь с таким e-mail (***) уже существует.
и т.п.
3. Нужно проверить настройки интеграции, должна работать интеграция без ошибок
Нужен человек, хорошо разбирающийся в этом вопросе, и который сможет решить это в течении ближайших пару часов.
ДОСТУПА К БАЗЕ НЕ ДАМ )). Нужно будет это делать, например, через тимвьювер.
Просьба писать только реально разбирающихся, желательно указывайте приблизительную стоимость(можно даже п пунктам)
Никаких предоплат, только если увижу, что человек реально разбирается
- Похожие заказы
- $250Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно допилить шаблон сайта на Битрикс: верстку и немного функционал. За основу используется вот этот шаблон http://kidspro.redsign.ru/. Верстку главной страницы предоставим, нужно будет натянуть ее на сайт. Верстку внутряков нужно "подогнать" под эскизы (цвета/шрифты/фон и пр.) Короткое ТЗ ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $180
Лиицензии нет, желательно каким то образом сделать на ломанном битриксе. Переделываем сайт bambook-store.ru на новый дизайнИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть Сайт интернет магазин. В него необходимо добавить функцию оплаты. Инетерсует функция прямой конвертации любой валюты в доллары, чтобы долл падали сразу на карточку, чтоб не происходило двойной конвертации через рубль...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Ищу партнера программиста для создания и продвижения интернет магазина, на взаимовыгодных условиях. Тематика магазина будет кулинария с продажей ножей и аксессуаров. Желательно Украина, предпочтение Киев. Более подробное описание пожеланий в ходе обсуждения.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Имеется рабочий магазин на OpenCart 1.5.5.1, VDS (120Гб, 4к Ram), Isp. В магазине уже сделано много доработок. На данный момент есть рад проблем и необходимость внедрения новых функций: 1. Исправить проблему в модуле «Рекомендуемые». При добавлении ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть интернет магазин Joomla 2.5 Virtuemart 2 Сейчас все цены указаны в грн. нужно сделать привязку к евро, курс меняется в ручную.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо реализовать выбор размеров товара и пояснение по определению размера бренда для opencart так как это сделано например у wildberries oc 1.5.6.4Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тех задание для действующего сайта Linecom.ua, на само писной PHP платформе ПИСАТЬ И ЗВОНИТЬ c вопросами по данному проекту, по следующим контактам: shuttle_СОБАКА_linecom.ua (067) 353-СемЬ СЕмь-99, (066) 75ОдИн-2ТрИ-64 - Дмитрий Нужно комплексное решения поставленных задач 1. В длинных описаниях ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать двухстороннюю синхронизацию интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2 с 1С Управление торговлей 11. Сейчас вся номенклатура храниться только на сайте, в первую очередь требуется перенести её в 1С, включая описание, картинки, свойства и так далее. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад