Нужна помощь по интеграции 1с и битрикса !!СЕЙЧАС!!

СРОЧНО нужна помощь в интеграции битрикса и 1с.

1. нужно дать загружать из 1С Данные организации или ИП: Название, ИНН, КПП, БИК, Банк, Юр. Адрес, Факт. Адрес. От имени кого(у одного пользователя может быть несколько организаций или ИП). В xml вроде как эти данные есть, по крайней мере некоторые точно, но в битриксе они не сохраняются.

2. При выгрузке заказов и контрагентов появлются ошибки типа такого

Получение данных с сервера: Получен пустой ответ сервера.

Documents___a126c864-e85b-4e3b-a6a4-d2b4f99f85f6.x ml: Не удалось получить текущее состояние процесса обмена. Данные обмена отправлены, но не загружены.

Выгрузка пакета 4 заказов завершено. Выгружено 50 заказов, 0 отгрузок

Начало выгрузки пакета 5 заказов

Отправка запроса на авторизацию.

Отправка запроса на инициализацию, для определения версии обмена данных.

Процес выполнения обмена: Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000004.

Процес выполнения обмена: progress

Процес выполнения обмена: Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000024.

Documents___3aa711b8-e426-411b-a843-d45b048ff90e.x ml: Данные успешно обработаны сервером.

Ответ сервера: success

Произошла ошибка регистрации пользователя при создании заказа №1ТДФ0000027.

Ошибка регистрации нового пользователя: Пользователь с таким e-mail (***) уже существует.

и т.п.

3. Нужно проверить настройки интеграции, должна работать интеграция без ошибок

Нужен человек, хорошо разбирающийся в этом вопросе, и который сможет решить это в течении ближайших пару часов.

ДОСТУПА К БАЗЕ НЕ ДАМ )). Нужно будет это делать, например, через тимвьювер.

Просьба писать только реально разбирающихся, желательно указывайте приблизительную стоимость(можно даже п пунктам)

Никаких предоплат, только если увижу, что человек реально разбирается