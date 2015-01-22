Интернет-магазин рандомных вещей CS:GO

$20
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка174 просмотра
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1)Добрый день, обитатели данного сайта! Мне нужна помощь профессионала/ов. Собственно, давно хотел открыть свой интернет-магазин рандомных вещей CS:GO. Я не очень много, пока что, разбираюсь в сайтостроение, но думаю, вы сможете помочь. Мне нужен сайт на подобие: http://xn--80abemlex2i.xn--p1ai/, или что-то попроще http://csgo-random.com/. Нужна помощь.

2) Так же, хотелось бы узнать, как сделать steam ботов, и подключить их в сайту, соответсвенно, чтобы работали.

9 лет назад
dragerlive
Владислав 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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