1)Добрый день, обитатели данного сайта! Мне нужна помощь профессионала/ов. Собственно, давно хотел открыть свой интернет-магазин рандомных вещей CS:GO. Я не очень много, пока что, разбираюсь в сайтостроение, но думаю, вы сможете помочь. Мне нужен сайт на подобие: http://xn--80abemlex2i.xn--p1ai/, или что-то попроще http://csgo-random.com/. Нужна помощь.

2) Так же, хотелось бы узнать, как сделать steam ботов, и подключить их в сайту, соответсвенно, чтобы работали.