СРОЧНО нужна помощь в интеграции битрикса и 1с. 1. нужно дать загружать из 1С Данные организации или ИП: Название, ИНН, КПП, БИК, Банк, Юр. Адрес, Факт. Адрес. От имени кого(у одного пользователя может быть ...
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1)Добрый день, обитатели данного сайта! Мне нужна помощь профессионала/ов. Собственно, давно хотел открыть свой интернет-магазин рандомных вещей CS:GO. Я не очень много, пока что, разбираюсь в сайтостроение, но думаю, вы сможете помочь. Мне нужен сайт на подобие: http://xn--80abemlex2i.xn--p1ai/, или что-то попроще http://csgo-random.com/. Нужна помощь.
2) Так же, хотелось бы узнать, как сделать steam ботов, и подключить их в сайту, соответсвенно, чтобы работали.
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