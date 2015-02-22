dragerlive

Владислав dragerlive

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин рандомных вещей CS:GO

    $20

    1)Добрый день, обитатели данного сайта! Мне нужна помощь профессионала/ов. Собственно, давно хотел открыть свой интернет-магазин рандомных вещей CS:GO. Я не очень много, пока что, разбираюсь в сайтостроение, но думаю, вы сможете помочь. Мне нужен сайт ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад