Интернет-магазин покупки и продажи steam гифтов.

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Закрыт7 заявок288 просмотров

Добрый день!

Я хотел бы открыть свой сайт по покупке/продаже steam гифтов.

В чем суть:

1) Есть человек, у которого есть гифт. Благодаря данному сайту, он продает его за n-ую сумму денег. Эти деньги уходят на баланс сайта (Если быть точнее, мне :) ). Получается все в плюсе, как и сайт *есть, что продавать*, так и продавец гифта *получил за него деньги*

2) Есть человек, которому нужен тот или иной гифт. Так же благодаря данному сайту он покупает гифт.

Примечание:

1. Получение и отдача гифта должна происходить автоматически, т.е. уметь создать и/или настроить steam-бота.

2. При покупке и продажа гифта происходит автоматически, т.е. бот + деньги *qiwi/webmoney/paypal/т.п.* работают без участия человека.

P.S. Оставляйте данные для связи вместе со стоимостью, буду благодарен :p

10 лет назад
dragerlive
Владислав 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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