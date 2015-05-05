Нужно создать сайт по кухонным фартукам. Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю Joomla Оплата по этапам. Цена в приоритете. Сроки 2 недели
Создание сайта для квеста в реальности
Необходимо разработать сайт для квеста в реальности (включая дизайн).
Сайт должен состоять из следующих разделов:
· Главная страница
· Контакты
· Правила игры
· Сертификаты
· Личный кабинет пользователя.
· Страница бронирования сеанса и его оплаты
· Административная часть (только для администраторов и Заказчика)
Сайт должен обеспечивать следующие возможности:
- бронирование сеансов игры и его отмена
- оплата игр кредитными картами и электронными деньгами
- возможность возврата оплаты пользователю в случае отмены сеанса за определенное (устанавливается администратором) кол-во дней до сеанса
- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте и СМС при бронировании и оплате
- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте и СМС в рекламных целях
- работа накопительной системы (баллы за сделанные заказы и победы в играх). Баллы за заказы и победу в игре должны начисляться автоматически после подтверждения администратора о том, что сеанс состоялся и с каким результатом (победа или нет).
- Администратор должен иметь возможность списывать баллы во время игры за дополнительные минуты сеанса.
- Пользователь должен иметь возможность оплатить игру (часть игры) баллами.
- Сайт должен обеспечивать хранение базы данных о пользователях, произведенных оплатах и истории бронирования сеансов. Административная часть должна предоставлять статистическую информацию об этих данных (позволять производить анализ посещаемости, выручки, поведения пользователей)
- Сайт должен обеспечивать возможность просмотра статистики посещаемости
Прошу при ответе на данное предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать диапазон цен (от и до) и срок реализации проекта.
Предложения без указания цены рассматриваться не будут.
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