Создание сайта для квеста в реальности

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Закрыт11 заявок173 просмотра

Необходимо разработать сайт для квеста в реальности (включая дизайн).

Сайт должен состоять из следующих разделов:

· Главная страница

· Контакты

· Правила игры

· Сертификаты

· Личный кабинет пользователя.

· Страница бронирования сеанса и его оплаты

· Административная часть (только для администраторов и Заказчика)

Сайт должен обеспечивать следующие возможности:

- бронирование сеансов игры и его отмена

- оплата игр кредитными картами и электронными деньгами

- возможность возврата оплаты пользователю в случае отмены сеанса за определенное (устанавливается администратором) кол-во дней до сеанса

- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте и СМС при бронировании и оплате

- возможность отправки сообщений пользователям по электронной почте и СМС в рекламных целях

- работа накопительной системы (баллы за сделанные заказы и победы в играх). Баллы за заказы и победу в игре должны начисляться автоматически после подтверждения администратора о том, что сеанс состоялся и с каким результатом (победа или нет).

- Администратор должен иметь возможность списывать баллы во время игры за дополнительные минуты сеанса.

- Пользователь должен иметь возможность оплатить игру (часть игры) баллами.

- Сайт должен обеспечивать хранение базы данных о пользователях, произведенных оплатах и истории бронирования сеансов. Административная часть должна предоставлять статистическую информацию об этих данных (позволять производить анализ посещаемости, выручки, поведения пользователей)

- Сайт должен обеспечивать возможность просмотра статистики посещаемости

Прошу при ответе на данное предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать диапазон цен (от и до) и срок реализации проекта.

Предложения без указания цены рассматриваться не будут.

10 лет назад
inquestclub
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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