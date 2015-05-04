Требуется сайт под ключ

Всем здравствуйте, требуются высококвалифицированные программисты для разработки информационно-развлекательного проекта.

Сервер, Домен уже есть, требования к движку сайта, модулям, дизайну, стилю всё расписано в ТЗ по пунктам, прикладываю его ниже.

Кто готов взяться за работу прошу обращаться по ICQ, Skype, Vk или по телефонам указанным в конце описания всех работ в ТЗ.

Посредников или кидал прошу не беспокоить, Работаю по предоплате 50% на WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, Privat24, Visa Card или СБР.

С Уважением