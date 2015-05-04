Создание специализированного справочного сайта

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Сайт справочник сельскохозяйственных предприятий Свердловской области с перспективой расширения на Тюменскую и Курганскую. Справочник должен содержать:

1) максимум контактных данных

2) описание деятельности предприятия, чем подробнее тем лучше

3) Картографический сервис

В настоящее время такого справочника нет, а данные предприятий которые можно найти в интернете годятся в основном для бухгалтеров и юристов.

Планируемый функционал сайта

1) Расширенный поиск по самым разным критериям

2) Географические функции (поиск по расстоянию, буферные зоны, транспортные задачи)

3) Отзывы, обратная связь, размещение рекламы и объявлений, форум, интеграция с социальными сетями и тому подобное это само собой.

4) Составление отчетов

Предполагаемые направления монетизации:

1) Реклама

2) Предложение и оказание собственных услуг, например создание виртуального офиса в Екатеринбурге и других крупных городах