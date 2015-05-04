Всем здравствуйте, требуются высококвалифицированные программисты для разработки информационно-развлекательного проекта. Сервер, Домен уже есть, требования к движку сайта, модулям, дизайну, стилю всё расписано в ТЗ по пунктам, прикладываю его ниже. Кто готов взяться за ...
Разработка сайта
Необходимо сделать сайт аналогичный по функционалу http://wtsrussia.ru/
Дизайн будет предоставлен. Функционал точно такой же.
Интересует:
- Цена
- Сроки
- CMS
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