Разработка сайта

Нужен сайт одностраничник. Точное ТЗ здесь http://nodir-sattarov.wix.com/obrazec. То есть, просто его нужно грамотно как есть залить на Spaceweb. Фотографии в папке, Домен есть, хост оплачен... Даю пароль для входа, Вы его меняете и начинаете работу. ...