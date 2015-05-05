Интернет - магазин под ключ

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок265 просмотров

Необходим интернет-магазин, если в общем с :

1. дизайном сайта подобным дизайну сайтов

www.sotostore.com/store/c...

www.lyst.com/shop/mens-je...

www.forever21.com/EU/Prod...

www.givenchy.com/en/homep...

более подробная информация по дизайну будет оговариваться с исполнителем отдельно. далее

2. бесплатной cms (prestashop, joomla, opencart и т.п., на ваш выбор), на которой сайт будет работать максимально быстро, по сравнению с аналогами.

3. хостингом, входящим в топ хостингов по версии одного из многочисленных рейтингов, кои несложно найти в интернете, в пределах 1500р в год.

4. доменом в зоне .ru

5. модулем оплаты товаров, с возможностью оплачивать товары разными способами

6. модулем разнородной фильтрации товаров

7. кнопками поиск по сайту, корзина, подписка на акции, войти/зарегистрироваться, телефон

Необходимо прикрутить к сайту:

1. Битрикс24 – комплект инструментов для организации работы компании

2. Яндекс.Метрику и Google.Analytics

3. бесплатную версию Copiny – сервиса независимых от редактирования администрацией сайта отзывов, вопросов

4. бесплатную версию JivoSite – чата для сайта

JoomlaOpencartPrestaShop
10 лет назад
Vasmirtosh
Станкин 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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