Нужно создать сайт по кухонным фартукам. Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю Joomla Оплата по этапам. Цена в приоритете. Сроки 2 недели
Интернет - магазин под ключ
Необходим интернет-магазин, если в общем с :
1. дизайном сайта подобным дизайну сайтов
более подробная информация по дизайну будет оговариваться с исполнителем отдельно. далее
2. бесплатной cms (prestashop, joomla, opencart и т.п., на ваш выбор), на которой сайт будет работать максимально быстро, по сравнению с аналогами.
3. хостингом, входящим в топ хостингов по версии одного из многочисленных рейтингов, кои несложно найти в интернете, в пределах 1500р в год.
4. доменом в зоне .ru
5. модулем оплаты товаров, с возможностью оплачивать товары разными способами
6. модулем разнородной фильтрации товаров
7. кнопками поиск по сайту, корзина, подписка на акции, войти/зарегистрироваться, телефон
Необходимо прикрутить к сайту:
1. Битрикс24 – комплект инструментов для организации работы компании
2. Яндекс.Метрику и Google.Analytics
3. бесплатную версию Copiny – сервиса независимых от редактирования администрацией сайта отзывов, вопросов
4. бесплатную версию JivoSite – чата для сайта
Заявки фрилансеров
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