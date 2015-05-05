Нужно создать сайт по кухонным фартукам. Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю Joomla Оплата по этапам. Цена в приоритете. Сроки 2 недели
Сделать подобный сайт
нужно сделть подобный сайт,
дизайн главной страницы я предоставлю в ПСД, возможно и всех остальных
укажите срок, цену и на чем будете делать
Заявки фрилансеров
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