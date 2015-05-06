Модернизировать сайт (Казань)

Добрый день!

Необходимо модернизировать сайт http://web-saitov.ru/ веб-студии "Интернет Решения". Для этого требуется опытный разработчик сайтов в Казани (без дизайна, его не трогаем). Вот основные требования к исполнителю:

- Вы находитесь в Казани, есть возможность встретиться, но саму работу выполните удаленно;

- отличное знание PHP;

- крайне важен опыт работы с CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом», разработка/доработка модулей под требования клиента;

- умение верстать валидный код HTML, CSS;

- способность разобраться в чужом коде;

- наличие портфолио обязательно;

- аккуратность, ответственность и дисциплинированность.

Дополнительным преимуществом будет понимание базовых требований поисковых систем к веб-сайтам, знание основ SEO-оптимизации. То есть, необходимо чтобы обновленный сайт был готов к дальнейшему продвижению без необходимости доработки и дополнительного программирования.

Оплата по факту выполнения заказа.

Если данный проект завершится успешно, возможно дальнейшее сотрудничество по созданию сайтов клиентов.