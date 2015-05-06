Нужно создать сайт по кухонным фартукам. Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю Joomla Оплата по этапам. Цена в приоритете. Сроки 2 недели
Модернизировать сайт (Казань)
Добрый день!
Необходимо модернизировать сайт http://web-saitov.ru/ веб-студии "Интернет Решения". Для этого требуется опытный разработчик сайтов в Казани (без дизайна, его не трогаем). Вот основные требования к исполнителю:
- Вы находитесь в Казани, есть возможность встретиться, но саму работу выполните удаленно;
- отличное знание PHP;
- крайне важен опыт работы с CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом», разработка/доработка модулей под требования клиента;
- умение верстать валидный код HTML, CSS;
- способность разобраться в чужом коде;
- наличие портфолио обязательно;
- аккуратность, ответственность и дисциплинированность.
Дополнительным преимуществом будет понимание базовых требований поисковых систем к веб-сайтам, знание основ SEO-оптимизации. То есть, необходимо чтобы обновленный сайт был готов к дальнейшему продвижению без необходимости доработки и дополнительного программирования.
Оплата по факту выполнения заказа.
Если данный проект завершится успешно, возможно дальнейшее сотрудничество по созданию сайтов клиентов.
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