Создать интернет-магазин на OpenCart

Здравствуйте, нужен интернет-магазин детских и спортивных товаров. На Опенкарте. У меня есть домен, название и логотип и все, остальное ваша работа. Хочется что бы каталог был подключен через api к магазинам поставщиков, это 2-3 поставщика разных.

Нужен полностью рабочий, интернет магазин. Сайт должен быть SEO оптимизирован. Остальное изложила в брифе. Пожалуйста указывайте ваши точные сроки, и цену вопроса.

Ищу надежного человека, с предоставлением всех контактных данных (скайп, тел и пр.средства связи)