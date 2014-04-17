Перевод на Англ.

На постоянную основу ищется удаленный переводчик с русского на английский, хелпа, туториалов, статей и другой текстовой информации для программы. Тематика программы - базы данных. Адрес сайта программы: www.brilliantdatabase.com Во вложении находится исходник хелпа к программе. В качестве тестового задания, ...
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Тематика перевода "Смазочные материалы"
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