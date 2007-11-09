Перевод с китайского на русский язык

Добрый день!

Есть работа по переводу с китайского на русский язык.

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: китайский>русский

2) Тематика: описание оборудования

3) Объем: примерно 8 страниц текста

4) Стоимость: USD 8-10 страницу (1800 знаков)

5) Срок сдачи: 09.11.07 до 06.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 12..11.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается(выполните перевод 3 пункта - 1 абзац, остальное не нужно). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм