Перевод PDF инструкции Eng -> Rus

ПереводыЗакрыт7 заявок475 просмотров
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Вот здесь: www.sidiar.ru/ostol/Epson_950_Service_Manual.rar лежит PDF инструкция на английском. (8 Mб)

Ожидаемый результат вашей работы - PDF инструкция на русском.

Страницы для перевода: с 23й до конца .

Названия деталей не переводить.

Срок работы - до 5 дней.

Оставляя предложение, указывайте пожалуйста ваши сроки\стоимость.

16 лет назад
avtostop
Evgeny Shiskin 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Kvenleen
Валерия 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$5
6 дней
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