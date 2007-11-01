Перевод с тайского на русский язык

Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел. Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом. Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть работа по переводу с тайского на русский язык.
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: тайский>русский
2) Тематика: экспортная декларация
3) Объем: 2 документа
4) Стоимость: USD 7 / 1 документ
5) Срок сдачи: 01.11.07 до 06.00 по Москве.
6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.
7) Оплата будет производиться: 02.11.07 в течение 1 рабочего дня.
Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается. Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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