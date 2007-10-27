Сочинить текст на инглише.

Всем привет у меня немного необычное задание:

"Существует некая программа - которая создана для игры в рулетку.

Программа сама крутит рулетку и считывает результат.

Также существует определенная настройка при которой программа примерно пару раз в сутки выдает прогноз - выпадет красное или черное на рулетке.

Данный метод заключается в том, что в соответствии с теорией вероятности, после 15 одинаковых выпаданий на рулетке одного цвета, наиболее вероятно (95%) что выпадет противоположный цвет."

В общем необходимо максимально развернуть идею и ГРАМОТНО перевести ее на английский язык. С сочинением буду помогать по мере возможности, вы можете задвать мне любые вопросы.

Данный текст будет размещен в интернете как рекламное объявление и часть сайта. Данную программу я планирую продавать англоязычной аудитории и она реально работающая. Просьба не задавать глупых вопросов. Оплата по результату. Предлагайте свои цены за работу. ОБъем текста должен быть оптимальным, чтобы пользователь не замучался читать, но чтобы у него не возникало сомнений.