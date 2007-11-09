Требуется перевод с английского

ПереводыЗавершен92 заявки795 просмотров
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Ищу переводчика с английского языка на русский. На постоянной основе, 1-3 статья в неделю. Тематика: новости.

Прошу сразу указывать цену за 1000 знаков.

16 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kaplya
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
очень качественный перевод. будем работать. :)
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