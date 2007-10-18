Необходимо делать переводы статей. Примерно 2-3 статьи в неделю. Оплата за работу следующим образом: Переводчику дается право рекламировать свои услуги на моем проекте, для которого он делает переводы текста. Выгода для переводчика - вы получаете заказы на переводы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести описания к бильярдным киям с английского языка на немецкий. Приблизительный объем: 14000 слов. Требуется качественный и быстрый перевод за умеренные деньги. Предлагайте стоимость Ваших услуг. Вот пример текста:
"Hand Selected North American Hard Rock maple forearm and sleeve. The forearm is stained with our exclusive imported European “Organic-Pigment” Pacific Blue stain
McDermott stain is clearly superior to the synthetic stains generally used in the industry, and is notable for its uniform saturation of the wood and exacting consistency of color.
Features five coats of “High-Luster” urethane to dramatically increase the cue’s scratch resistance.
This cue features the exclusive McDermott Impact Control Ring, made from a Polymer Matrix Composite (developed by NASA), which maximizes feel.
The design is complemented by a Genuine 100% Irish Linen wrap of black with blue specks"
Таких текстов около 150 штук. но многие похожие. При удачной работе, возможно дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за внимание!
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