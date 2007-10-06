Переводы на французский

ПереводыЗакрыт10 заявок268 просмотров
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Необходимо делать переводы статей. Примерно 2-3 статьи в неделю.

Оплата за работу следующим образом:

Переводчику дается право рекламировать свои услуги на моем проекте, для которого он делает переводы текста.

Выгода для переводчика - вы получаете заказы на переводы, копирайтинг от клиентов пришедших с моего ресурса

16 лет назад
Miku
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
maryon2006
Maryana Nazarenko 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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