Переводы на французский

Требуется полный перевод на английский вот этого содержимого: http://ifolder.ru/3752157 (или приложение к заявке) (Html + картинки(надписи в картинках)+Word) - 1 mb Срочно. Предлагайтесь... Требуется ТОЛЬКО качественный английский, понимание того что переводишь (технические термины) и то как это будет ...