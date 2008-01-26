Перевод статей с русского на английский язык

Требуется перевести 10-15 страниц текста на испанский, итальянский, французский, немецкий, китайский и японский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо делать переводы статей. Примерно 2 статьи в неделю.
Оплата за работу следующим образом:
Переводчику дается право рекламировать свои услуги на моем проекте, для которого он делает переводы текста.
Выгода для переводчика - вы получаете заказы на переводы, копирайтинг от клиентов пришедших с моего ресурса
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