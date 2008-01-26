Перевод статей с русского на английский язык

Задача - перевести и "вылизать" коммерческое предложение, объем около 2800 знаков без пробелов. Исходный текст на "плохом" английском и русском языках. Требуется именно не перевод слово в слово, а творческий подход. чтобы сделать качественный документ. также требуется ...