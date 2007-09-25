Необходимо переводить статьи различной женской тематики с русского на английский для американской компании. Предлагаемая оплата $3 за 2800 знаков. Работа на неопределенный срок. Выполнение тестового перевода обязательно. Текст, который нужно перевести в качестве тестового задания: Оттенки ...
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перевод с английского на русский технической документации к принтерам. 60 листов. Образец в приложении
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