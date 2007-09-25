Перевод статей на английский

Необходимо переводить статьи различной женской тематики с русского на английский для американской компании. Предлагаемая оплата $3 за 2800 знаков. Работа на неопределенный срок. Выполнение тестового перевода обязательно.

Текст, который нужно перевести в качестве тестового задания:

Оттенки кожи.

Каждый человек имеет свой неповторимый оттенок кожи. Этот оттенок определяется красящим веществом пигментных клеток - меланином. Кроме того, на цвет кожи влияет и гемоглобин. Красные кровяные тельца как бы "освещают" кожу изнутри. В зависимости от смеси подкожных влияний цвет лица бывает прохладным и тёплым.

Прохладные и тёплые цвета.

Прохладным цветом лица считают голубовато-бледный, розовато-голубоватый, зеленовато-желтоватый (оливковый). Тёплым - золотистый, цвета светлого шампанского. Характерно, что кожа, волосы, брови и глаза у одного человека окрашиваются одними и теми же пигментами (тепловатыми или прохладными). А основной оттенок кожи остается одним и тем же в течение жизни.

Четыре типа цветовых сочетаний.

Все цветовые сочетания природы мы ощущаем как гармоничные. Они могут быть мягкими, или пронзительными. Когда же цвета начинает складывать человек, часто возникает чувство дискомфорта, кажется, что цвета не подходят, что они агрессивны по отношению к человеку и делают его либо невзрачным, либо отталкивающим. Идея профессионального подбора различных цветов к оттенку кожи лица пришла к нам из Америки. Трудно сгруппировать цвета точнее, чем это сделала сама Природа. Поэтому специалисты назвали четыре основных типа женщин как времена года: Весна, Лето, Осень, Зима.

Определение цветового типа.

Наш природный колорит - цвет кожи, волос и глаз - как раз и определяет нашу индивидуальную гамму оттенков. Можно определить следующие специфические группы цветов, относящиеся именно к колориту человека: теплые, холодные, чистые, сочные, нежные, приглушенные. Сочетание наших собственных, доставшихся от природы красок и "посторонних" цветов - в зависимости от правильности сочетания - может создать ощущение либо гармонии, либо дисгармонии.

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Ваши предложения с выполненным тестовым переводом отправляйте,пожалуйста, на адрес [email protected].

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