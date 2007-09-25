Перевод пяти листов текста с англ на рус. Срочно!

ПереводыЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Необходимо сегодня, чем быстрее, тем лучше перевести приложенный текст (в картинках). Текст очень легкий!! В приват НЕ ПИСАТЬ. Выкладывайте сюда за сколько сделаете и когда.

16 лет назад
dTrack
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
aria2916
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$15
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