Создать translation memory в winalign

$10
ПереводыЗакрыт1 заявка197 просмотров
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Требуется сделать "unclean files" из уже переведенных текстов. Обязательно нужен WinAlign, т.е. установленный традос с лицензией. Тексты вышлю (небольшие, всего около 5000 слов). Т.к. работа минут на 10 - бюджет соответствующий.

16 лет назад
natalka113
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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