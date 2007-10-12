Перевести коммерческое предложение на английский

Задача - перевести и "вылизать" коммерческое предложение, объем около 2800 знаков без пробелов. Исходный текст на "плохом" английском и русском языках.

Требуется именно не перевод слово в слово, а творческий подход. чтобы сделать качественный документ.

также требуется профессионально оформить по правилам документооборота.

от вас опыт и знание языка на высоком профессиональном уровне, желательно наличие практики за рубежом.

от вас - чтобы принять решение - краткое описание вашего опыта и навыков

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