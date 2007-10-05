Перевод с русского на англ.

Подвели исполнители. Не буду показывать пальцами. Сегодня в 19-30 дедлайн по Москве. Нужно перевести с английского около 100 страниц техн. текста в Традосе. Базы есть. Нужно несколько исполнителей. $2,3 за 1800 знаков. СРОКИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!!! БОЛЬШЕ ЗАЯВЛЕНОЙ СТОИМОСТИ ...