Требуется перевод с eng на es/it/fr/de/ch/jp

ПереводыЗавершен22 заявки592 просмотра
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Требуется перевести 10-15 страниц текста на испанский, итальянский, французский, немецкий, китайский и японский.

15 лет назад
gedeon
Ruslan 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
Выбранные исполнители
catrinka
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
worlds3000
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$277
Дмитрий делал перевод с английского языка на китайский. Текст был довольно таки сложный (технический), но перевод был сделан отлично. Очень притяно было работать. Задержек в сроках не было, более того перевод был готов даже, на пару дней, раньше. В дальнейшем если понадобится услуга переводчика, то безусловно обращюсь к Дмитрию.
Руслан настоящий деловой человек. Умеет ставить ясные задачи и цели. Всегда предлагает интересные проекты. И никогда не задерживает оплату. С такими людьми приятно работать в одной команде.
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
$620
Выполнил перевод EN>ES, EN>FR, EN>IT. Все сделал в кратчайщие сроки. Качество на высоком уровне. Приятен в общении, очень положительный человек. В дальнейшем буду работать только с ним.
Очень приятный, интересный и вежливый человек. После совместной работы даже не поднимается рука написать "заказчик". Я очень доволен сотрудничеством и знакомством с Русланом. Буду ОЧЕНЬ рад и в будующем сотрудничать. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! ЭТО ПРОФЕССИОНАЛ!
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Перевод с английского языка на немецкий язык. Человек все сделал в срок и мало того, все сделал хорошо и так, как я его попросил. Добавлен в контакт, теперь он первый к кому я обращаюсь за переводом.
Один из лучших заказчиков, с которыми мне доводилось работать. Четко поставленная задача, мало слов, много дела, оперативная оплата. Сам надеюсь на дальнейшее и остальным настоятельно рекомендую сотрудничество с Русланом!
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