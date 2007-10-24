Перевод помощи к биллинговой системе

$50
ПереводыЗавершен2 заявки205 просмотров
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Требуется полный перевод на английский вот этого содержимого:

http://ifolder.ru/3752157 (или приложение к заявке)

(Html + картинки(надписи в картинках)+Word) - 1 mb

Срочно. Предлагайтесь... Требуется ТОЛЬКО качественный английский, понимание того что переводишь (технические термины) и то как это будет читаться носителями языка.

16 лет назад
winswins
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aria2916
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$31
3 дня
Качественно все сделала... Очень быстро. Несмотря на задержку платежа с моей стороны (личные дела - дочь родилась, не до того было) очень адекватно отнеслась к моему положению. Результат работы ушел в дело. будем дальше работать, я надеюсь
ничего не оплатил
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