Перевод договора с немецкого на русский язык

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Есть работа по переводу договора с немецкого на русский язык

Задача: выполнить перевод договора

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: немецкий>русский

2) Тематика: договор

3) Объем: приблизительно 11 страниц (текст сканированный, если будет больше, оплатим за большее количество страниц)

4) Стоимость: USD 5/ страница (1800 знаков)

5) Срок сдачи: 8.00 по Москве, понедельник 22.10.07

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western union 7) Оплата будет производиться: 23.10.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается (1 абзац). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected], ICQ:406-143-448

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм